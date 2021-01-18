بلدية عجلون تعلن عن فرص عمل مؤقتة للمتعطلين

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أعلنت بلدية عجلون الكبرى، اليوم الاثنين، عن توفر فرص عمل مؤقتة للأردنيين والسوريين.وقال رئيس البلدية المهندس حسن الزغول لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الإعلان يأتي ضمن المشروع المشترك مع منظمة العمل الدولية "التشغيل من خلال مشاريع البنية التحتية ذات العمالة المكثفة" في مرحلته الخامسة والممول من البنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار.وأشار إلى أن فرص العمل تمنح امتيازات متعددة، منها العمل بأجر يومي وإشراكهم في الضمان الاجتماعي؛ حرصا على توفير الفرص للمتعطلين من الشباب والشابات الأردنيين والسوريين ومساعدتهم على تحسين أوضاعهم الاقتصادية في الظروف الحالية.