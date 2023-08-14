الإثنين 14-08-2023
الوكيل الاخباري

الامن : هذا ما يحدث داخل نفق الداخلية بإتجاه الشميساني - صورة

بلدية غرب إربد تستحدث وحدة للرقابة الداخلية

تحت رعاية ولي العهد.. الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني

الارصاد : هذا الرقم القياسي لدرجة الحرارة في الأردن !

الأمير هاشم بن عبدالله نائباً للملك

الانتهاء من إعادة تأهيل الطريق الملوكي القصر-الربة

140 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

هيئة الطاقة تتلقى 910 طلبات للحصول على تراخيص الشهر الماضي

نمروقة: معالجة البيانات الشخصية من قبل جهة عامة لا يحتاج إلى موافقة

عائداً من عمله.. حادث مؤسف يخطف طبيب أردني

الإثنين، 14-08-2023 01:41 م

بلدية غرب إربد تستحدث وحدة للرقابة الداخلية

eeee


الوكيل الاخباري -استحدثت بلدية غرب إربد، وحدة للرقابة الداخلية التي بدأت عملها اعتبارا من اليوم الاثنين، والتي تهدف إلى تطوير الأداء والمهام والواجبات باقتدار وتقليص زمن الاستجابة لمتطلبات المواطنين واحتياجات العمل.

وقال رئيس البلدية جمال البطاينة، إن الوحدة ستعمل على تحديد العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف وكيفية التغلب عليها وإعداد التقارير والخطط والنشاطات التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنجاز، بما في ذلك تطوير أساليب وطرق العمل.

وأوضح أن من مهام الوحدة كذلك، وضع الخطط الاستراتيجية للبلدية ووضع الخطط التنفيذية ومتابعة تنفيذها وتنظيم الملفات، بما يكفل حسن أدائها في مجال الرقابة المالية والإدارية والتأكد من سلامة الإجراءات والقرارات ومدى مطابقتها للتشريعات والتعليمات، بالإضافة إلى قيامها بجولات تفتيشية على جميع مرافق وأعمال البلدية والتحقيق من المخالفات والشكاوى الواردة للبلدية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820232184815757737695

الامن : هذا ما يحدث داخل نفق الداخلية بإتجاه الشميساني - صورة

WhatsApp Image 2023-08-14 at 1.32.00 PM

تحت رعاية ولي العهد.. الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الأولى للأمن السيبراني

7202317161211390089017

الارصاد : هذا الرقم القياسي لدرجة الحرارة في الأردن !

3

الأمير هاشم بن عبدالله نائباً للملك

WhatsApp Image 2023-08-14 at 1.16.01 PM

العدل والتدريب المهني توقعان مذكرة تفاهم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية

820231116425474363261

تنظيم الطاقة: كميات الكهرباء المولّدة تغطي احتياجات الأردن

أخبار متعلقة
22023495433457863924

الكوفحي : فصل لواء بني عبيد اربك العمل البلدي

eaf0fa10-76c1-4457-9fa7-9ae685292ce5-800x533

هام لكل مالكي المركبات في إربد من البلدية

الدفاع المدني 4

اصابات بحادث سير مروع في اربد

Untitled-1

الحكومة للطلبة: ابتعدوا عن التخصصات الراكدة

361599984_820427439655954_2136835737684460116_n

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة العريس الشبول

1689798020755

إربد: انطلاق فعاليات المعسكر التفاعلي في المراكز الشبابية