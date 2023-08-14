بلدية غرب إربد تستحدث وحدة للرقابة الداخلية

الوكيل الاخباري -استحدثت بلدية غرب إربد، وحدة للرقابة الداخلية التي بدأت عملها اعتبارا من اليوم الاثنين، والتي تهدف إلى تطوير الأداء والمهام والواجبات باقتدار وتقليص زمن الاستجابة لمتطلبات المواطنين واحتياجات العمل.



وقال رئيس البلدية جمال البطاينة، إن الوحدة ستعمل على تحديد العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف وكيفية التغلب عليها وإعداد التقارير والخطط والنشاطات التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنجاز، بما في ذلك تطوير أساليب وطرق العمل.



وأوضح أن من مهام الوحدة كذلك، وضع الخطط الاستراتيجية للبلدية ووضع الخطط التنفيذية ومتابعة تنفيذها وتنظيم الملفات، بما يكفل حسن أدائها في مجال الرقابة المالية والإدارية والتأكد من سلامة الإجراءات والقرارات ومدى مطابقتها للتشريعات والتعليمات، بالإضافة إلى قيامها بجولات تفتيشية على جميع مرافق وأعمال البلدية والتحقيق من المخالفات والشكاوى الواردة للبلدية.

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