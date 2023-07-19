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الأربعاء، 19-07-2023 11:48 م

إربد: انطلاق فعاليات المعسكر التفاعلي في المراكز الشبابية

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الوكيل الإخباري - انطلقت في مديرية شباب محافظة إربد اليوم فعاليات اليوم الأول من " المعسكر التفاعلي"، وذلك ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023، في مركز شباب حرثا ومركز شابات كفرسوم، وذلك بمشاركة 25 شابا وشابة ضمن الفئة العمرية من (12-14 عاما).

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وبين مدير شباب محافظة إربد يحيى المومني، أن المعسكرات الصيفية والتي تنفذ في كافة المراكز الشبابية في المحافظة، تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة والهوية الأردنية الواحدة، واكتشاف وإبراز المواهب الشبابية والعمل على صقلها، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف بين اليافعين.


واشتملت فعاليات المعسكر التفاعلي على التعريف ببرنامج المعسكر وتقديم نبذة عن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023 .


كما تم تدريب المشاركين على العديد من الأنشطة والألعاب ومنها فقرات التعلم من خلال اللعب، وألعاب التفكير والتوازن بالأفكار، وألعاب التفكير الجماعي، وتنفيذ ألعاب شعبية وألعاب تلي ماتش وشد الحبل.

 




 

 


 

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