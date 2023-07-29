الكوفحي : فصل لواء بني عبيد اربك العمل البلدي

الوكيل الاخباري - أكد رئيس بلدية اربد الكبرى، الدكتور نبيل الكوفحي، أن فصل لواء بني عبيد عن بلدية اربد الكبرى أربك العمل البلدي، مبيّنا أن هناك اشكاليات قانونية ومالية تواجهها البلدية أثناء العمل وتقديم الخدمة.



وأضاف الكوفحي أن البلدية تواجه أيضا معضلة توزيع الصلاحيات المناطة بها وبالبلدية الجديدة، حيث لايزال الموظفون والآليات تعمل في المنطقة، مشيرا إلى أن البلدية تواصل تقديم كافة الخدمات لمناطق بني عبيد، وبشكل يستنزف جهد ومخصصات بلدية اربد الكبرى.



وبيّن الكوفحي أن عدة عطاءات توقفت بسبب قرار الفصل، ما ساهم بتراجع تقديم الخدمات .

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