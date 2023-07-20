الحكومة للطلبة: ابتعدوا عن التخصصات الراكدة

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، على أهمية ابتعاد الشباب الأردني عن التخصصات الراكدة المدرجة سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة.

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وقال الخصاونة خلال لقاء حواري مع الطلبة في جامعة اليرموك، إن على الجامعات الأردنية التخلص من التخصصات الراكدة والتوجه نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

قال رئيس الوزراء في الجانب الصحي، إن هناك توسع ستتم على مستشفى الاميرة بسمة في اربد، ومستشفى الطفيلة.



ونوه إلى أن الخدمة الطبية عالية جدا، لكن يجب التركيز على الخدمة الفندقية لإقامة المريض فيها.



وأضاف أن المستشفيات الحكومية والجامعية ومستشفيات الخدمات الطبية تقدم خدمة طبية ممتازة وعالية الجودة، مؤكدا أن الحكومة لديها خطة في إطار الخدمات الصحية.

