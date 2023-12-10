الأحد 10-12-2023
الوكيل الاخباري
 

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحذر من انتشار المجاعة

"بلديتنا في أسبوع" نشرة إخبارية أسبوعية لبلدية المفرق

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط في غزة

محاضرة في الجامعة الهاشمية حول التماسك الأردني الفلسطيني

الزراعة توقف استيراد الكركم الطازج

سعر كيلو البطاطا بـ 40 قرشاً في السوق المركزي

سرايا القدس: نسفنا منزلاً بحي الشجاعية بداخله أكثر من 13 جندياً صهيونياً

القسام : سحق قوة صهيونية في تفجير كبير

شهداء وجرحى بقصف على مخيم المغازي وخانيونس

القسام تستهدف 13 دبابة وآليات إسرائيلية في غزة خلال 24 ساعة

عاجل

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يحذر من انتشار المجاعة

الأحد، 10-12-2023 08:17 م

"بلديتنا في أسبوع" نشرة إخبارية أسبوعية لبلدية المفرق

1



الوكيل الاخباري - بدأت بلدية المفرق الكبرى، اليوم الأحد بث نشرة إخبارية أسبوعية بعنوان " بلديتنا في أسبوع "، وذلك بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وبرنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وقال مستشار الاتصال والإعلام بوزارة الإدارة المحلية، محمد الملكاوي، إن النشرة الأسبوعية تهدف إلى إطلاع المواطنين على إنجازات البلديات الكبرى في المرحلة الأولى أولاً بأول، وتوسيع دائرة التفاعل بين البلديات والمجتمعات المحلية من خلال تخصيص مساحة لاستقبال ملاحظات المواطنين وردود المسؤولين عليها لتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل البلدي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
111

محاضرة في الجامعة الهاشمية حول التماسك الأردني الفلسطيني

وزارة الزراعة

الزراعة توقف استيراد الكركم الطازج

8202327211655691178435

سعر كيلو البطاطا بـ 40 قرشاً في السوق المركزي

مدرسة

بيان من التربية حول دوام المدرس غداً الاثنين

وزارة الخارجية

السفير العموش يقدم أوراق اعتماده للرئيس الإندونيسي

720231222272124819528

مجلس محافظة عجلون: 80% نسب الإنجاز في المشاريع المنفذة

أخبار متعلقة
غزة-تحت-القصف-الإسرائيلي-الرئيسي-صفحة-11

محاضرة تثني على تماسك الجبهة الداخلية وصمود أهل قطاع غزة