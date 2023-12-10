"بلديتنا في أسبوع" نشرة إخبارية أسبوعية لبلدية المفرق



الوكيل الاخباري - بدأت بلدية المفرق الكبرى، اليوم الأحد بث نشرة إخبارية أسبوعية بعنوان " بلديتنا في أسبوع "، وذلك بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية وبرنامج دعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.



وقال مستشار الاتصال والإعلام بوزارة الإدارة المحلية، محمد الملكاوي، إن النشرة الأسبوعية تهدف إلى إطلاع المواطنين على إنجازات البلديات الكبرى في المرحلة الأولى أولاً بأول، وتوسيع دائرة التفاعل بين البلديات والمجتمعات المحلية من خلال تخصيص مساحة لاستقبال ملاحظات المواطنين وردود المسؤولين عليها لتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في العمل البلدي.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة