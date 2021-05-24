بلعاوي لـ الوكيل : مرض الفطر الأسود لا يصيب الأصحاء

الوكيل الإخباري – جلنار الراميني - أكد أستاذ ومستشار علاج الأمراض المُعدية ، الدكتور ضرار بلعاوي ، أن مرض "الفطر الأسود" يسببه عفن المخاط المتواجد عادةً في البيئات الرطبة، مثل التربة والنباتات والسماد الطبيعي والفواكه والخضروات المتحللة والخشب الفاسد.

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وبين بلعاوي ، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن هذا النوع من الأمراض واسع الانتشار وموجود في التربة والهواء وحتى في أنف ومخاط الأشخاص الذين يملكون صحة جيدة.

" المرض لا يُشكل خطراً على الأصحاء، والمصابون به غير معدين ولا يمكن أن ينقلوه إلى الآخرين" ، وفق بلعاوي ، الذي أشار أن مرض الفطر الأسود هو عدوى فطرية انتهازية، "خطيرٌ" لكنه نادر جداً، ناجماً عن استنشاق الأبواغ أو عن طريق الجلد بعد دخول الفطر من خلال جرح أو كشط أو حرق أو أي نوع آخر من الصدمات الجلدية.



أعراض المرض

وعن أعراض المرض ، أوضح بلعاوي ، أن أعراض الإصابة بالفطر الأسود تتمثّل في احتقان في الحلق والأنف، والحمى، والصداع، وتورم في الوجه، عدا عن ظهور بقع سوداء على جسر الأنف أو الجزء العلوي من الفم.

ولفت أن المرض يُسبب مشاكل في البصر وألم في الصدر، حيث يصيب الجيوب الأنفية والدماغ والرئتين.

وعرّج على سبب تسمية المرض بـ"الفطر الأسود" ، حيث بيّن أن إحدى الطرق التي ينتقل بها داء الغشاء المخاطي هي غزوه للأوعية الدموية والأنسجة وبالتالي ينتج ما يسمى بالنخر أو موت الأنسجة والتي تصبح سوداء اللون بعد ذلك، ومن ثم يطلق عليه اسم الفطر الأسود.



علاقته بمصابي كورونا

وفي ردّ على سؤال حول مدى تأثر مصابي كورونا بالمرض ، أجاب قائلا " بما أن الإصابة بفيروس كورونا يعمل على خفض المناعة فهذا يساعد الفطر الأسود على اقتحام الجسم، بالإضافة لذلك، فمرض الفطر الأسود يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

"وبسبب أن أدوية الستيرويدات (الكورتيزون) يمكن أن تستخدم بشكل مفرط في علاج كوفيد-19، فهي تزيد من فرصة الاصابة بمرض الفطر الأسود، لأن الكورتيزون يخفّض المناعة ويرفع مستوى السكر في الدم" ، وفق بلعاوي .

وتابع " الاستخدام غير الصحيح للمضادات الحيوية يزيد من المشكلة، من جهة أخرى، فإن بعض مرضى كورونا يخضعون للعلاج بالأكسجين في وحدات العناية المركزة، وقد يكون لديهم أجهزة ترطيب الهواء أو اسطوانات أكسجين في الجناح، الأمر الذي قد يزيد من تعرضهم للرطوبة، ويجعلهم أكثر عرضة للعدوى الفطرية".

ولفت أن أحد التفسيرات التي تبيّن سبب ظهوره بشكلٍ ملحوظ في الهند هو ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في الموجة الحالية وارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكري هناك.



"وتسبب هذه العدوى النادرة الوفاة بمعدل 50٪؜ من الحالات، لذلك يجب اكتشاف العدوى مبكراً وإزالة الأنسجة الميتة، حيث يضطر الجراحون أحياناً إلى إزالة أنف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ" ، بحسب بلعاوي ، الذي كشف عن الأدوية التي تساهم في علاج مرض الفطر الأسود، والتي تُعطى في الوريد، مثل:

‏Liposomal amphotericin-B

‏Posaconazole

‏Isavuconazole



الوقاية من المرض

ويعتبر التعقيم والنظافة العامة وارتداء القناع أهم الوسائل التي تساعد في مواجهة الفطر الأسود، بالإضافة إلى ضبط مستوى السكر في الدم، وعدم استخدام جرعات عالية من الكورتيزون لمدة طويلة، وتلقي لقاح كورونا.



بالمقابل، بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفطر الأسود بين مرضى كوفيد-19 في الهند، تتزايد المخاوف الآن بشأن عدوى الفطر الأبيض التي قد تكون أكثر فتكا، والتي تسمى أيضا "داء المبيضات" (candidiasis)، حيث أن هذه العدوى الفطرية تنتشر بسهولة أكبر من الفطريات السوداء إلى أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الأظافر والجلد والمعدة والكلى والدماغ والأجزاء الخاصة والفم.



