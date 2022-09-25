بلعاوي يدعو لفحص مصادر المياه في المدارس

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

دعا أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار بلعاوي للوقاية من عدوى الكوليرا في المدارس التأكد من صحة وسلامة مصادر المياه في المدارس .

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وأضاف بلعاوي لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأحد أن على وزارة التربية والتعليم تفريغ خزانات مياه المدارس وتعقيمها جيداً وتعبئتها من جديد.



وتابع " يجب أخذ عينات من المياه داخل خزانات المدارس بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أي نوع من أنواع البكتيريا " .



وأما حول الطعام في المدارس أشار أن على المعلمات والمعلمين توجيه الطلبة لغسل اليدين قبل الأكل بالإضافة إلى غسل الخضراوات والفواكه قبل تناولها .



وأشار بلعاوي يجب الانتباه إلى مصادر ري المزروعات والتأكد من عدم سقايتها من مياه عادمة لخلوها من أي بكتيريا وتحديداً عدوى الكوليرا .



ودعا بلعاوي مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مثل "الإسهال والغثيان والتقيؤ" حيث يتم معالجة المريض من خلال محاليل وريدية ومضادات حيوية .

