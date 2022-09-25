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الأحد، 25-09-2022 12:56 م

بلعاوي يدعو لفحص مصادر المياه في المدارس

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة
دعا أستاذ ومستشار العلاج الدوائي السريري للأمراض المُعدية الدكتور ضرار بلعاوي للوقاية من عدوى الكوليرا في المدارس التأكد من صحة وسلامة مصادر المياه في المدارس .

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وأضاف بلعاوي لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الأحد أن على وزارة التربية والتعليم تفريغ خزانات مياه المدارس وتعقيمها جيداً وتعبئتها من جديد.


وتابع " يجب أخذ عينات من المياه داخل خزانات المدارس بشكل دوري للتأكد من عدم وجود أي نوع من أنواع البكتيريا " .


وأما حول الطعام في المدارس أشار أن على المعلمات والمعلمين توجيه الطلبة لغسل اليدين قبل الأكل بالإضافة إلى غسل الخضراوات والفواكه قبل تناولها . 


وأشار بلعاوي يجب الانتباه إلى مصادر ري المزروعات والتأكد من عدم سقايتها من مياه عادمة لخلوها من أي بكتيريا وتحديداً عدوى الكوليرا .


ودعا بلعاوي مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مثل "الإسهال والغثيان والتقيؤ" حيث يتم معالجة المريض من خلال محاليل وريدية ومضادات حيوية .


 




 

 


 

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