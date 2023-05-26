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الجمعة، 26-05-2023 05:24 م

بمناسبة زفاف ولي العهد .. محافظ البلقاء يتكفل بزفاف 5 عرسان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أعلن محافظ البلقاء، الدكتور فراس أبو قاعود، عن مبادرة يتحمل فيها تكاليف زفاف أول 5 شباب يسجلون عقد قرانهم في المحافظة، بعد الأول من حزيران .

وأوضح أبو قاعود في فيديو مصور أن ذلك يأتي احتفالا بزفاف ولي العهد.

 ابو قاعود قال : "أول 5 عرسان يسجلوا في المحافظة بعد 1 حزيران، الصالة والكنافة وملابس ومكياج العروس مجانًا، احتفالًا بزفاف ولي العهد".
 
واشار انه يتحمل المسؤولية كاملةً بكل التكاليف.

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