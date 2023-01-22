بني مصطفى : البرامج والأنشطة تقلل من تكرار وقوع الأحداث في نزاع مع القانون

الوكيل الاخباري - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن البرامج والأنشطة المختلفة للأحداث الموقوفين والمحكومين في دور رعاية الأحداث، تسهم بتقليل نسبة تكرار وقوعهم في نزاع مع القانون وجنوحهم، وتسرع عملية دمجهم في المجتمع بعد قضاء محكوميتهم، للوصول إلى الوقاية من ارتكابهم للجرائم.



وأكدت بني مصطفى، خلال لقائها وفدا من منظمة "أرض البشر" (لوزان)، اليوم الأحد، أن تطبيق العقوبات البديلة من خلال تقديم برامج وأنشطة مجتمعية للأطفال يعزز مفهومهم للعمل التشاركي وخدمة المجتمع.

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