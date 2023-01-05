الخميس 05-01-2023
الوكيل الاخباري

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الخميس، 05-01-2023 10:56 م

بني مصطفى تشارك في أعمال معرض البيت العربي للأسر المنتجة في القاهرة

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الوكيل الاخباري - اطلعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وفاء بني مصطفى، على أعمال معرض بيت العرب للأسر المنتجة المنعقد في جمهورية مصر العربية تحت رعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية ووزارة التضامن الاجتماعي المصرية.

ويشارك في المعرض، المقام على شرف المملكة، عدد من الجمعيات الخيرية الأردنية من مختلف مناطق المملكة، وهي جمعية مؤسسة الأميرة تغريد للتنمية والتدريب، ومؤسسة نهر الأردن، وجمعية سيدات جرش الخيرية، وجمعية رعاية أيتام الحسا الخيرية، وجمعية الشهيد الطيار يزن عرنكي للتنمية التي تنتج عددًا كبيرًا من الحرف اليدوية والتقليدية، وتعرض منتوجاتها الحرفية وصناعاتها اليدوية في إطار الموروث الثقافي الأردني بملامح عصرية جذابة باعتبارها قصص نجاح تسهم في تطوير مهارات وقدرات العاملين فيها ومساعدتهم في الانتقال من الاتكالية إلى الإنتاجية والاعتماد على الذات وتعكس المساهمة الإيجابية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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