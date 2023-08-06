بني مصطفى تؤكد أهمية وجود نظام إنذار اجتماعي مبكر على المستوى الوطني

الوكيل الاخباري - ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية/ رئيسة اللجنة التوجيهية العليا للحماية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، في مقر الوزارة، اليوم الأحد، اجتماع رؤساء الفرق الفنية لمحاور الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، بحضور نائب سمو رئيس المركز الوطني لإدارة الأزمات.



وأكدت بني مصطفى، أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي تعقدها الوزارة مع الشركاء، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بربط استراتيجية الحماية الاجتماعية بأبعادها بمسارات التحديث الاقتصادي والإداري والسياسي، واستمراراً للجهود الحكومية في هذا الإطار، بما يحقق التطلعات الوطنية لتحقيق العيش الآمن والكرامة الإنسانية للمواطن الأردني.



وأوضحت أنّه تم استحداث فريق فني لمحور الاستجابة للأزمات والصدمات ضمن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، لأهمية وجود نظام إنذار اجتماعي مبكّر على المستوى الوطني في إطار الإجراءات الاستباقية للتعامل مع الصدمات والأزمات على المستوى الوطني، واستشراف المستقبل.

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