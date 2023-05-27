السبت 27-05-2023
الوكيل الاخباري

التعاون الخليجي يدين الاعتداء على منزل السفير الأردني بالخرطوم

البلقاء التطبيقية تشارك بمعرض التعليم الجامعي بالسعودية

تركيا تدخل فترة الصمت الانتخابي

ورشة حول إعادة التدوير بإربد

الشركس: العلاقات بين الأردن والعراق نموذج مميز بالمنطقة

الحكومة تعلن عن فعاليات بالمحافظات احتفاء بزفاف ولي العهد

حوارية حول الدستور الأردني بمركز شابات كفرنجة

قطر تدين الاعتداء على منزل السفير الأردني بالخرطوم

البرلمان العربي يدين تعرض منزل السفير الأردني في الخرطوم للاعتداء

بني مصطفى: نسعى لتجويد وتحسين الخدمات والأخذ بآراء المواطنين في الميدان

السبت، 27-05-2023 06:45 م

بني مصطفى: نسعى لتجويد وتحسين الخدمات والأخذ بآراء المواطنين في الميدان

w


الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الحكومة تعمل في ضوء التوجيهات الملكية بالنزول إلى الميدان وتلمس احتياجات المواطنين عن قرب وتلبية مطالبهم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم ومتابعة جميع الملاحظات.

وقالت خلال زيارتها لمحافظة مادبا، ولقائها المحافظ ونواب المحافظة ورئيس بلدية مادبا الكبرى ورئيس مجلس المحافظة، "إننا نسعى لتجويد خدمات التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية وتحسينها، من خلال الاستماع في الجولات الميدانية إلى المواطنين والأخذ بآرائهم وملاحظاتهم.

وأوضحت أنه كان لهذه الجولات أثر كبير في تعديل عدد من الأسس والتعليمات في برامج الوزارة التنمية وصندوق المعونة الوطنية، نتيجة التغذية الراجعة منهم، إضافة إلى تطوير وتحسين برامج تعمل عليها الوزارة وتخدم المواطنين بشكل مباشر.

وأضافت أن صندوق المعونة يعمل على تطوير شروط الاستهداف لتلبية احتياجات الأسر الأكثر حاجة، مبينة أن الحكومة وضعت خطة ضمن موازنات من أجل برنامج التخريج من الصندوق من خلال التدريب والتشغيل للحد من الاعتماد على المساعدات النقدية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202321165611128645384

التعاون الخليجي يدين الاعتداء على منزل السفير الأردني بالخرطوم

520232373557793767315

البلقاء التطبيقية تشارك بمعرض التعليم الجامعي بالسعودية

520232316120890891429

ورشة حول إعادة التدوير بإربد

5202318162246707891908

الشركس: العلاقات بين الأردن والعراق نموذج مميز بالمنطقة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تعلن عن فعاليات بالمحافظات احتفاء بزفاف ولي العهد

5202317223912256707225

حوارية حول الدستور الأردني بمركز شابات كفرنجة

أخبار متعلقة
8

وزيرة التنمية الاجتماعية تفتتح حضانة منزلية في طبربور

5202310221857795036562

اختتام فعاليات التمرين الأردني العُماني المشترك "نمر 14"

ارادة

صدور إرادة ملكية بالسفير الخالدي

1683987334157

العيسوي يعقد سلسلة لقاءات مع وجهاء وممثلي مناطق بمحافظة جرش

wwww

بني مصطفى تشارك في دورة طارئة بشأن السودان

081c06fc-1b41-4669-85bf-fd592a4c28ff

بني مصطفى: مشاريع الجمعيات الخيرية تعزز الروح الإنتاجية في المجتمعات المحلية.