بني مصطفى: نسعى لتجويد وتحسين الخدمات والأخذ بآراء المواطنين في الميدان

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، أن الحكومة تعمل في ضوء التوجيهات الملكية بالنزول إلى الميدان وتلمس احتياجات المواطنين عن قرب وتلبية مطالبهم، وتحسين الخدمات المقدمة لهم ومتابعة جميع الملاحظات.



وقالت خلال زيارتها لمحافظة مادبا، ولقائها المحافظ ونواب المحافظة ورئيس بلدية مادبا الكبرى ورئيس مجلس المحافظة، "إننا نسعى لتجويد خدمات التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية وتحسينها، من خلال الاستماع في الجولات الميدانية إلى المواطنين والأخذ بآرائهم وملاحظاتهم.



وأوضحت أنه كان لهذه الجولات أثر كبير في تعديل عدد من الأسس والتعليمات في برامج الوزارة التنمية وصندوق المعونة الوطنية، نتيجة التغذية الراجعة منهم، إضافة إلى تطوير وتحسين برامج تعمل عليها الوزارة وتخدم المواطنين بشكل مباشر.



وأضافت أن صندوق المعونة يعمل على تطوير شروط الاستهداف لتلبية احتياجات الأسر الأكثر حاجة، مبينة أن الحكومة وضعت خطة ضمن موازنات من أجل برنامج التخريج من الصندوق من خلال التدريب والتشغيل للحد من الاعتماد على المساعدات النقدية.

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