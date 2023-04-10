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ردا على مروان المعشر

الإثنين، 10-04-2023 10:27 م

بني هاني: مجلس محافظة إربد يتابع طرح عطاءات الأشغال بوقتها المحدد

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الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس محافظة إربد، خلدون بني هاني، إن المجلس يتابع عبر لجانه مع مختلف الجهات التنفيذية أعمال الكشف الفني على مشروعات الأشغال العامة ليصار إلى طرح عطاءاتها في الوقت المحدد ضمن مخصصات موازنة العام الحالي.

وأوضح بني هاني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، أن المجلس ركز في موازنته على تحسين أوضاع الطرق الرئيسية والثانوية في مختلف مناطق وألوية المحافظة، مشيراً إلى أن موازنة قطاع الأشغال العامة في المحافظة بلغت 4.222 مليون دينار.

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