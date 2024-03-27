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الأربعاء، 27-03-2024 08:49 ص

بيان تحذيري من نقابة معاصر الزيتون: اشتروا الزيت من هذه الأماكن

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الوكيل الاخباري - حذرت النقابة العامة لإصحاب معاصر الزيتون الأردنية إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي لبيع زيت زيتون مع هدايا وعبارات مغرية للمستهلك بأسعار بعيدة كل البعد عن السعر الحقيقي والذي يحكمه العرض و الطلب وجودة الزيت.

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وقال الناطق الإعلامي للنقابة محمود العمري في بيان صحفي إنهم تحققوا من هذه الإعلانات حيث تبين أنها مضللة وتهدف لبيع زيوت رديئة ومغشوشة. 


وأضاف أنه "على المواطنين  شراء الزيت فقط من مصادر موثوقة وهي معاصر الزيتون والمزارعين المعروفين شخصيا للمستهلك والمؤسسة المدنية و العسكرية والمحلات التجارية المرخصة".


وتابع " يجب أن يكون الزيت معبأ غذائيا بعد إجراء الفحوص اللازمة له وعليه بطاقة بيان مكتملة مع اسم صاحب العلامة التجارية. "


وطالب الأجهزة الرقابية كافة بحماية المنتج الزراعي الوطني والحفاظ على سمعته وضبط أي مخالفات.

وكانت النقابة أعلنت سابقا أنه منذ بداية الموسم الفائت بلغت أسعار الزيت نحو 95 ديناراً وذلك بحسب الكمية والجودة كما أن المزارعين باعوا  يبيعون إنتاجهم بسعر 100 دينار. 



 




 

 


 

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