بيان صادر عن الجامعة الأردنية

الوكيل الاخباري -

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فازت طالبات من قسم الهندسة الكيميائية في الجامعة الأردنية بالجائزة الذهبية في المسابقة الدولية للمشاريع الهندسية لأفضل عرض جداري وفيديو قصير، والتي جرت أخيرا في مدينة كوالالمبور في ماليزيا عن بعد.وبحسب بيان صحافي عن الجامعة، اليوم الأربعاء، حصدت الطالبات الجائزة الذهبية عن مشروع التخرج المعني بالتصميم بمساعدة الحاسوب من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية للتصميم الأمثل لعملية تحويل الجلسرين الفائض من صناعة الديزل الحيوي إلى مواد ذات قيمة اقتصادية عالية.وأشرف على المشروع مدير مركز الاعتماد وضمان الجودة الدكتور منور التراكية ونفذته الطالبات هبة الديوك ورهف حنون ودانا علامات وكريستين مرقص، مستخدمات أحدث الطرق المحوسبة في تصميم العمليات والبرامج وهو برنامج CHEMCAD الذي قامت كلية الهندسة بشراء رخصته.يشار إلى أن هذه المسابقة تنظمها شركة MNNF NETWORK الماليزية، لمستويات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، وتخضع لشروط تحكيم عالية المستوى وهيئة تحكيم عالمية.