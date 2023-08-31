بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الوكيل الاخباري-

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استمراراً لدور المملكة الأردنية الهاشمية الواضح والملموس في تحقيق الأمن البحري على المستويين الإقليمي والدولي، ومساندة للجهود الاقليمية والدولية لردع ومواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية واستمرار تدفق امدادات الطاقة للاقتصاد.تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ممثلة بقيادة القوة البحرية والزوارق الملكية عن انضمامها لتحالف الأمن البحري الدولي (IMSC) ومقره مملكة البحرين الشقيقة.كما ننوه إلى أن هذا التحالف البحري ليس الأول من نوعه للمملكة الأردنية الهاشمية فهي عضو فعّال في قيادة قوات التحالف البحرية المشتركة (CMF) منذ 2008، والذي من خلاله تسلمت قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية قيادة قوة الواجب المختلطة ١٥٢ مرتين في الاعوام 2016 و2019 وقيادة قوة الواجب المختلطة 151 في العام 2022.كما وقامت القوة البحرية والزوارق الملكية بإدخال تكنولوجيا دمج الذكاء الاصطناعي بالأنظمة المسيرة بالشراكة مع القيادة البحرية المركزية الأمريكية، حيث تم افتتاح المركز الأردني للأنظمة المسيرة في قيادة القوة البحرية الاردنية عام 2022.من الجدير بالذكر بأن الانضمام لتحالف IMSC سيعزز من دور القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي في الامن الدولي والاقليمي.