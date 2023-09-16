بيان صادر عن الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين

الوكيل الاخباري - وزعت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، بالتعاون مع جمعية شبكة الأمل العالمية، وبدعم من جمعية جوني إريكسون وأصدقائها الأميركية في محافظة الزرقاء، كراسي ومعينات حركية على عدد من المصابين العسكريين إلى جانب عدد من أبناء المجتمع المحلي من ذوي الإعاقة الحركية.



وتخللت عملية التوزيع التي شملت مصابين عسكريين من مختلف المحافظات، إجراء العديد من الاختبارات والتعديلات على الكراسي المتحركة، بما يحقق الفائدة والراحة للمصابين أثناء استخدامهم هذه المعينات الحركية.



وحضر فعالية التوزيع القائم بأعمال مدير عام الهيئة وائل المناصرة، والمدير الإقليمي لجمعية شبكة الأمل العالمية مدحت اسكندر، ومدير فرعها في الأردن صلاح نصار، كما حضرها مفتي الهيئة الدكتور عايد الجبور، ومدير شؤون المصابين العسكريين عبدالرحمن الجبور ، ومدير العلاقات العامة مصعب النجار.

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