التنمية: 6684 جمعية في الأردن تتبع لـ14 وزارة

الوكيل الاخباري-

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قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، الثلاثاء، إن هناك 6684 جمعية في الأردن تتبع لـ14 وزارة، مشيرة إلى أنه يتم إعادة النظر بقانون الجمعيات لإعادة الحق للوزارة بتصنيفها.وأضافت بني مصطفى، أن نحو 4آلاف جمعية تابعات لوزارة التنمية الاجتماعية.وأشارت إلى أن الوزارة لا تريد تقييد إنشاء الجمعيات.وعن "صندوق المعومة الوطنية، أوضحت بني مصطفى أن عدد المستفيدين من برنامجي صندوق المعونة الوطنية يبلغ نحو 1.05 مليون فرد.وأشارت إلى وجود برنامجين أساسيين للصندوق وهما برنامج المعونات النقدية المتكررة ويستفيد منه 100 ألف أسرة وبرنامج الدعم النقدي الموحد "تكافل" ويستفيد منه 120 ألف أسرة، يحصلون على مساعدات شهرية.ولفتت إلى أن هناك أسر لديها دخل لا يكفيها تحصل على الدعم.