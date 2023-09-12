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الثلاثاء، 12-09-2023 05:39 م

تنظيم أنشطة ثقافية بمنطقة جرف الدراويش في الطفيلة

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الوكيل الاخباري -نظمت جمعية شباب الحسا للسامر بالتعاون مع مديرية ثقافة محافظة الطفيلة، مجموعة من الأنشطة الثقافية تمثلت بمهرجان الحسا الرابع للسامر، وحفل إشهار لكتاب جرف الدراويش حكاية صحراوية.. وسكة منسية، وافتتاح معارض لصور سكة الحديد وبلدة جرف الدراويش بين الحاضر والماضي، ومعرض صور للسامر الأردني.

وجاءت الفعاليات التي أقيمت في ساحة وقاعة المجلس المحلي في جرف الدراويش، اليوم الثلاثاء، ضمن فعاليات الحسا مدينة الثقافة الأردنية للعام الحالي، برعاية أمين عام وزارة الثقافة بالوكالة الدكتور ماهر نفش، وحضور رئيس بلدية الحسا خالد الحجايا، ورئيس اتحاد الجمعيات الخيرية في الطفيلة عامر الخوالدة.

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