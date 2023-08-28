الأمير مرعد يلتقي وفدا من كلية القيادة والأركان الملكية

الوكيل الاخباري - التقى سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء، رئيس مجلس إدارة الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، اليوم الاثنين في مقر الهيئة، وفدا من كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، برئاسة آمر الكلية العميد الركن نجي المناصير.



وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من الموضوعات المرتبطة بمجالات التعاون المشترك، وتبادل الخبرات بهدف تنمية المهارات العلمية والمعرفية لدى منتسبي دورات القيادة والأركان التي تعقدها الكلية، ونشر رسالة الهيئة المتمثلة في خدمة ورعاية المصابين العسكريين تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات جليلة.

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