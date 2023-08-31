قرارات حكومية هامة

الوكيل الاخباري-

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صدرت في الجريدة الرسمية 4 أنظمة وهي؛ نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2023، ونظام الشؤون الخاصة بالمؤمن عليهم العسكريين، ونظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بعد، ونظام الدوائر الانتخابية.ونشر اتفاق بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة النقل/ الهيئة البحرية الأردنية وحكومة مملكة إسبانيا ممثلة بوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية/ المديرية العامة للبحرية التجارية فيمـا يتعلق بالاعتراف بالشهادات الأهلية للبحارة وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب وإصدار الشهادات ومراقبة البحارة، 1978 بصيغتها المعدلة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب الدبلوماسي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين وحكومة جمهورية رواندا ممثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.كما صدر قراران بالموافقة على إضافة مواد الى الجدول الأول ومادة إلى الجدول الثاني ومادة إلى الجدول الحادي عشر من جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الملحقة بقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016.ونشرت أيضا؛ تعليمات حماية المستهلك لسنة 2023، وتعليمات معدلة لتعليمات إصدار البطاقة التعريفية لدى المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2023.وفي الجريدة أيضا:* قرار بتفويض صلاحيات صادر عن معالي وزير التنمية الاجتماعية* الديوان الملكـي* وكالات الـوزراء* الأوسمـة* التمثيل الدبلوماسي* الموظفـون* الشؤون البلديـــــة* المواصفات القياسيـــة* الإعلانـــات* المطالبــات* المحاكـم* قرارات صادرة عن مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعـي