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الثلاثاء، 12-03-2024 04:17 م

بيان صادر عن جمعية البنوك في الأردن

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الوكيل الإخباري - أصدرت جمعية البنوك الأردنية، اليوم الثلاثاء بياناً، قالت فيه إنه حقق الناتج المحلي الإجمالي للأردن نمواً بنسبة 2.7 % بأسعار السوق الثابتة، خلال الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022.

وأوضح البيان أن نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة منذ بداية عام 2023 حتى نهاية أيلول الماضي بلغت 2.7 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، إذ ارتفع الناتج المحلي إلى 24.067 مليار دينار للربع الثالث من العام الماضي مقارنة بـ 23.429 مليار لنفس الفترة في عام 2022.

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وبالنسبة للتقديرات القطاعية، أظهرت النتائج الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية حققت نموا خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنة مع الربع الثالث من عام 2022.


وحقق قطاع الزراعة والغابات والصيد أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بنسبة 6.9 % ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات" بنسبة 5.1 % تلاه "قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.7 % ومن ثم قطاع الكهرباء والمياه، بنسبة نمو 3.3 % ثم قطاع الخدمات المصرفية بنسبة نمو 3.1%.


 




 

 


 

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