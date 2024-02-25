انطلاق أعمال منتدى تعزيز الاقتصاد الريفي

الوكيل الإخباري - بدأت اليوم الأحد، أعمال منتدى تعزيز الاقتصاد الريفي، الذي تنظمه المؤسسة الأردنية لتطوير المشروعات الاقتصادية (جيدكو) عبر مشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والحكومة الهولندية بمشاركة عربية وإقليمية ودولية.



ويركز المنتدى الذي يستمر حتى غدٍ الاثنين على محاور رئيسة تتعلق بالتنمية الريفية يتحدث فيها مندوبون عن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الاتحاد من أجل المتوسط، صندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة) في سلطنة عُمان، ومركز عجمان لريادة الأعمال، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية، ومنشآت السعودية، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والسفارة الهولندية، والصندوق الأردني للريادة، وبنك تنمية المدن والقرى، ووزارة البيئة، والبنك المركزي.



ويشارك في المنتدى مختصون من مؤسسة الإقراض الزراعي، مركز تطوير الأعمال، جمعية البنوك الأردنية، المركز الوطني للبحوث الزراعية، صندوق التنمية والتشغيل، وعدد من الوزارات .



وتناقش جلسات المنتدى في يومه الأول دور الشراكات الإقليمية والدولية في التنمية الريفية باعتبار ذلك محورا مفتوحاً بين الشركاء المحليين والدوليين، إضافة الى رؤى ريادة الأعمال في المجتمعات الريفية من حيث التكنولوجيا والابتكار، والوصول إلى التمويل.



وفي اليوم الثاني تناقش الجلسات النوع الاجتماعي ودور الشباب في التمكين الريفي، والاستثمار المستدام في الزراعة والتغير المناخي، وسبل الوصول لأمن غذائي مستدام، واستراتيجية التسويق والسياحة الزراعية.

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وسيعرض المنتدى تصوراً متكاملاً لنهج السياسات الخاصة بالتنمية الريفية وتطويرها وربطها بأفضل الممارسات العالمية، والوصول إلى المعرفة وتبادل الخبرات والأفكار بين المشاركين بما فيهم الوزارات والمؤسسات الأردنية المعنية، والمؤسسات والجهات الإقليمية والدولية المانحة، ومؤسسات المجتمع المدني، والخبراء المحليون والدوليون، والبنك المركزي ومؤسسات التمويل.