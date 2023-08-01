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الثلاثاء، 01-08-2023 07:59 م

بيان صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي

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الوكيل الإخباري - حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تداول أخبار مضللة وغير صحيحة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي هدفها استغلال حاجة المواطنين للحصول على معلومات وبيانات شخصية لهم.اضافة اعلان


ونفت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي قيامها بمنح كل مواطن أردني دعما مالياً بقيمة (250) دينارا للتخفيف من الأزمة المالية حسب ما تدعيه هذه الروابط الوهمية.

وأكدت المؤسسة على ضرورة استقاء المعلومات من قنوات اتصالها الرسمية التي توفّر من خلالها كافة المعلومات والبيانات الصادرة عنها، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo أو من خلال حساباتها الموثقة رسمياً على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 117117 أو مركز الاتصال الوطني 065008080، وذلك منعاً لأي لبس أو تضليل.

وأشارت المؤسسة إلى أنها ستلاحق مطلقي هذه الشائعات قانونياً من خلال الجهات الرسمية ذات العلاقة.

 




 

 


 

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