بعد سحبهم من ذويهم.. أردنية تناشد الخارجية باستعادة أبنائها الثلاثة من السلطات البريطانية

الوكيل الإخباري - ناشدت المواطنة الأردنية بنان المحيسن بالنظر إلى قضيتها مع السلطات البريطانية وذلك بعد سحب أطفالها الثلاثة -13 و11 و10 سنوات- من والدهم المقيم في مدينة رومفورد وتوزيعهم على أسر حاضنة. اضافة اعلان





وقالت المواطنة المحيسن لـ"الوكيل الإخباري"، إنه تم سحب أطفالها منذ 19 حزيران الماضي وذلك بعد ادعاء سلطة الحماية الاجتماعية هناك بوجود اعتداء جسدي من قبل الأب على أطفاله، لافتة إلى أن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء هناك علما بأنه تم احتجاز زوجها لأربعة أيام لرفضه الامتثال لقرار سحب الأطفال منه قبل إخراجه من السجن.



وأضافت أنها تقدمت مرتين من قبل من أجل لم شملها بأبنائها قبل أن ترفض الطلبات بسبب عدم اجتيازها لاختبارات اللغة، موضحة أنها تحاول بشتى الطرق التواصل مع أطفالها إلا أنها لم تتمكن من التحدث إليهم - بواسطة الاتصال المرئي- إلا مرة واحدة فقط وبحضور المحامي.



وأشارت المحيسن إلى أن زوجها ووالد أطفالها يبلغ من 57 عاما وهو لم يقم بالاعتداء أو ضرب أي من أطفالهما من قبل وأن الادعاءات التي تقدمت بها السلطات هناك غير صحيحة، وأنها بانتظار جلسة المحكمة التي ستعقد في نهاية الشهر الجاري.



بدوره تواصل موقع "الوكيل الإخباري"، مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين لمتابعة القضية، حيث أكدت الوزارة استلامها كافة التفاصيل والمعلومات إزاء القضية وهي بصدد متابعتها.



وأوضحت الوزارة أن السلطات البريطانية تعامل الأطفال بالقضية على أنهم مواطنون بريطانيون، وستقوم بتزويد العائلة بأي مستجدات بشأن القضية.





