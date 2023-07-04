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الثلاثاء، 04-07-2023 04:18 م

الأميرة منى: التمريض أساسي لديمومة الأمن الصحي العالمي

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الوكيل الإخباري - شارك الأردن، برئاسة سمو الأميرة منى الحسين، رئيس المجلس التمريضي الأردني، ترافقها سمو الأميرة عائشة بنت الحسين، في مؤتمر المجلس الدولي للتمريض 2023 بعنوان "الممرضات والممرضين معا: قوة للصحة العالمية"، المنعقد في مدينة مونتريال بكندا.

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وبحسب بيان للمجلس التمريضي اليوم الثلاثاء، بعثت سمو الأميرة منى الحسين، خلال حفل الافتتاح، رسالة للتمريض بالعالم، أكدت خلالها أن التمريض يمثل القوة للقطاع الصحي في الحاضر والمستقبل، وهو أساسي لديمومة الأمن الصحي العالمي.


وثمنت سموها دور المجلس التمريضي الدولي في حث الدول والحكومات وصانعي السياسة على أهمية إشراك التمريض لوضع الحلول الابداعية لتطوير والاستثمار في التمريض، باعتبار ان تقدم دم القطاع الصحي يتطلب تمكين التمريض، وليكونوا في المقدمة على طاولة صانعي السياسات، مستدلة بذلك على الجهود المبذولة خلال جائحة كورونا، التي أكدت ضرورة مشاركة التمريض في صنع السياسات الصحية والاستثمار في الكوادر التمريضية.


والتقت سموها بقيادات التمريض بالعالم، وكان هناك إشادة عالمية بدور سموها وتأثيرها في تعزيز وتطور مسيرة التمريض على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي.


وبحث المؤتمر الذي حضره أكثر من 6 آلاف مشارك عن مجالس ونقابات وجمعيات التمريض في العالم تمثل 133 دولة، قضايا معاصرة تهم الصحة والتمريض وواقع التمريض في أقاليم العالم الستة.


وبحسب البيان، يشارك التمريض العربي والأردني بشكل فاعل ومتميز من خلال وفود من مختلف الدول العربية.


وشاركت دول إقليم شرق المتوسط بجلسة خاصة ضمن فعاليات المؤتمر، ناقشت عدة محاور، وشملت دور ومهام وتطور التمريض واستخدام التكنولوجيا والقيادة والإدارة والقوى البشرية التمريضية والممارسة والخطط التمريضية في الكوارث والطوارئ، إذ خرجت الجلسة بعدة توصيات كخارطة طريقة لتحديث وتوجيه مسيرة التمريض في الإقليم نحو التميز والتقدم.


وشارك بالمؤتمر وفد أردني ضم مستشارة سمو الأميرة لشؤون الصحة والمجتمع الدكتورة رويدا المعايطة، ومستشارة سمو الأميرة للتمريض دعد شوكة، وأمين عام المجلس التمريضي الدكتور هاني النوافلة، إضافة إلى تمثيل مختلف القطاعات الصحية الأردنية، منها نقابة الممرضين، والخدمات الطبية الملكية، ومركز الحسين للسرطان.

 




 

 


 

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