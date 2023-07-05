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الأربعاء، 05-07-2023 10:47 ص

طرح عطاء تركيب أنظمة سخانات شمسية لمساكن الأسر الفقيرة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأربعاء، عن طرح عطاء توريد وتركيب وتشغيل أنظمة السخانات الشمسية لمساكن الأسر الفقيرة في إقليم الجنوب والشمال والوسط.

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وقال مدير صندوق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية رسمي حمزة إن العطاء يشمل 400 مسكن لكل إقليم، وأن بيع نسخ دعوة العطـاء إلكترونيا سيكون من خلال موقع الوزارة الإلكتروني Memr.gov.jo اعتبارا من يـوم غد الخميس إلى يوم الخميس الموافق 13/7/2023 الساعة الواحدة ظهـراً.


وأضاف أن آخر موعد لاستقبال الاستفسارات على البريد الإلكتروني [email protected] و [email protected]، سيكون يوم الثلاثاء الموافق 18/7/2023، فيما حددت الوزارة آخر موعد لتقديم العروض الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 27/7/2023.


وبين أن ثمن نسخة العطاء 125 دينارا غير مستردة تدفع إلكترونيا من خلال تطبيق (اي فواتيركم) على أن يرفق بعرض الأسعار المقدم تأمين دخول للعطاء على شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق صادر عن بنك محلي باسم وزير الطاقة والثروة المعدنية بالإضافة إلى وظيفته، وتبقى سارية لمدة 120 يوماً من التاريخ المحدد كآخر موعد لتقديم العروض.


وأوضح أن المناقص يشترط أن يكون حاصلاً على رخصة في مجال الكهروميكانيك (اختصاص ميكانيك ) بالفئة الثانية أو الثالثة بموجب شهادة تصنيف سارية المفعول صادرة عن الدائرة والشركات ذوات الاختصاص بأنظمة السخانات الشمسية بموجب شهادة تسجيل الشركة والمعتمدة لدى صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.

 




 

 


 

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