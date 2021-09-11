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السبت، 11-09-2021 07:41 م

بيان صادر عن مديرية الامن العام

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية الأمن العام بالتعاون مع جمعية الجنوب للتربية الخاصة اليوم مبادرة أمنية مجتمعية في محافظة معان والبادية الجنوبية، بهدف تقديم الخدمات لأبناء المجتمع المحلي في العديد من المجالات، وذلك بحضور قائد أمن إقليم الجنوب العميد الدكتور جهاد القضاة والنائب الدكتور تيسير كريشان ورئيس الجمعية مطر أبو رخيه وعدد من أبناء المجتمع المحلي.

وتضمنت المرحلة الاولى من المبادرة اقامة يوم طبي مفتوح للمجتمع المحلي داخل مقر جمعية الجنوب للتربية الخاصة لابناء محافظة معان، وبعدها سيوضع برنامج للتحرك للمناطق الاخرى.

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