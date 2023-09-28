بيان صادر عن مركز الحسين للسرطان

الوكيل الاخباري - وقع مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور اتفاقية تعاون مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، لاعتماد المركز كمركز رئيس بالمنطقة في مكافحة وعلاج السرطان والتدريب وتفعيل الكفاءات والبحث العلمي.



وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، قال الدكتور منصور إن الاعتماد اعتراف دولي آخر يشير إلى المنزلة الرفيعة التي يتبوأها المركز في مصاف مراكز علاج السرطان المتقدمة في العالم، وبدوره القيادي والمركزي في مكافحة وعلاج السرطان بالمنطقة.



وأضاف أن منح مركز الحسين للسرطان هذا الاعتماد يأتي لتفعيل دور الطب الإشعاعي في مكافحة السرطان عالميا من خلال مبادرة " شعاع الأمل"، التي تقودها الوكالة وهيئة الأمم المتحدة.



وبين أن الاتفاقية ستسهم في تحسين خدمات علاج السرطان ونقل المعرفة وتدريب الكوادر الطبية وتشجيع ودعم الأبحاث.

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