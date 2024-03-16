السبت 16-03-2024
الوكيل الاخباري
 

هجوم على سفينة غربي الحُديدة باليمن

بيان صادر عن وزارة الخارجية

سرايا القدس تطلق رشقات صاروخية وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة

شاهد - هذا ما حدث مع نشامى الدوريات الخارجية على الطريق الصحراوي

مجزرة هائلة أمام أعين العالم.. قصص مروعة من قطاع غزة المحاصر

حزب الله: استهدفنا جنود الاحتلال بموقع حدب يارين

نتنياهو يعقد جلسة غدا لبحث توسيع صلاحيات وفد المفاوضات

القسام وسرايا القدس تنفذان عمليات ضد جنود الاحتلال وآلياته

بـ 3 خطوات بسيطة .. طريقة اعداد عجينة القطايف في المنزل

مظاهرة في السويد تندد بالإبادة الجماعية في غزة

السبت، 16-03-2024 12:13 ص

بيان صادر عن وزارة الخارجية

120241112104904299337


الوكيل الإخباري - رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام وتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا".

اضافة اعلان

 

وأكد الناطق باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة موقف المملكة الداعم لنشر قيم السلام والوئام والتسامح وقبول الآخر ونبذ التطرف، وكافة الجهود المستهدفة زيادة الوعي بقيم الاحترام المشترك، ونبذ التطرف والتعصب والكراهية بجميع أشكالها، مشددا على أن هذه مسؤولية دولية مشتركة يجب على الجميع الالتزام بها.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Capture

شاهد - هذا ما حدث مع نشامى الدوريات الخارجية على الطريق الصحراوي

2023_03_23_10_50_35

محافظ جرش: جولات مكثفة على الأسواق طيلة شهر رمضان المبارك

838

هل يجوز تذوق الطعام أثناء اعداده في نهار رمضان ؟ الافتاء تجيب

430830343_3686613664913429_7609712294006807180_n

رابطة الكتاب الأردنيين تنعى الروائي عبدالناصر رزق

232683_2_1572446452

شمول 144 أسرة جديدة ببرنامج المعونة الشهرية المتكررة في شباط الماضي

320248104344360587040

الدفاع المدني يتعامل مع 1149 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
1710418042386

الأردن يدين تركيب الاحتلال الإسرائيلي حواجز حديدية على أبواب "الأقصى"

1709986895014

الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في السودان برمضان

1709930880241

الخارجية تستذكر دور الدبلوماسيات الأردنيات وموظفات الوزارة

520222412048920553823

الأردن يدين استهداف الاحتلال لغزيين كانوا ينتظرون المساعدات

Capture-16

"الخيرية الهاشمية": أرسلنا طائرتي مواد صحية خاصة بالنساء إلى غزة

537120

حملة نظافة شاملة في لواء بني عبيد