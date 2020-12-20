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الأحد، 20-12-2020 04:28 م

بيان صادر عن وزارة العمل

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إن الوزارة تعتذر عن استقبال مراجعيها غدا الإثنين بسبب إغلاق مبناها الرئيسي وتعليق دوام جميع الموظفين ليوم غدٍ الإثنين فقط، بعد أن أظهرت الفحوصات إصابة عدد من موظفيها بفيروس كورونا على أن تعود للعمل صباح بعد غد الثلاثاء.

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وأشار إلى أن الإغلاق سيكون لمقر الوزارة الرئيسي فقط، مؤكداً أن العمل واستقبال المراجعين سيستمر في مديريات الوزارة في باقي مناطق العاصمة والمحافظات. 


وأكد الزيود أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات الإحترازية والفحوصات اللازمة لموظفيها والقيام بعمليات التعقيم اللازمة وذلك لضمان السلامة العامة.


 




 

 


 

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