الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 03:27 م

بيان من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات حول مطاعيم كورونا

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الوكيل الاخباري - أكد المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات أنه بعد مرور عام على بدء الحملة الوطنية للتطعيم في المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهة جائحة كورونا وبمشاركة الكوادر الطبية والعاملين في القطاعين العام والخاص والقوات المسلحة – الجيش العربي - والأجهزه الأمنية ومؤسسات المجتمع المحلي والدولي والمتطوعين والداعمين، من خلال أكثر من 340 مركز تطعيم في مختلف محافظات المملكة، أسهمت المطاعيم المضادة لـ كوفيد/19 في الحد من مخاطر الإصابات الشديدة والوفيات.اضافة اعلان


ويشدد المركز الوطني للأمن وادارة الازمات على أهمية تلقي المطاعيم بجرعاتها كافة لما لها من أثر في الحد من مخاطر الفيروس مترافقاً ذلك مع الالتزام بإجراءات السلامة العامة.

 




 

 


 

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