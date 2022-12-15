بيان من تنظيم الطاقة والمعادن حول منصة تعرفة الكهرباء المدعومة

الوكيل الإخباري - قالت هيئة تنظيم الطاقة والمعادن إن منصة دعم الكهرباء في الأردن تواصل تلقّي طلبات المواطنين الراغبين في التسجيل للحصول على الطاقة الكهربائية بالتعرفة الجديدة المدعومة ضمن الشرائح التي تم تحديدها.

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وقالت الناطق باسم هيئة تنظيم الطاقة والمعادن الدكتورة تحرير القاق، في بيان صحفي، إن العدد الكلي لعدّادات الكهرباء المسجلة بالمنصة، للاستفادة من التعرفة المدعومة للقطاع المنزلي، بلغ نحو 1.528 مليون عدّاد، من إجمالي 1.950 مليون عدّاد تقريبًا.



وأوضحت القاق أن المنصة ستواصل عملها ولن تُغلَق، وذلك بهدف إتاحة المجال للمشتركين لإدخال أيّ تعديلات على البيانات، مثل تغيير العداد المدعوم نتيجة تغيير مكان السكن.



وتابعت: "ستواصل المنصة عملها لإتاحة المجال لتسجيل أيّ شخص يستحق الاستفادة من التعرفة الجديدة لدعم الكهرباء في الأردن بالنسبة للقطاع المنزلي".



ولفتت القاق إلى أن المشتركين في المنصة الإلكترونية يستفيدون من التعرفة الجديدة المدعومة في فواتيرهم، التي أقرّها الأردن، وبدأ العمل بها منذ شهر نيسان الماضي 2022.



وأوضحت أن قيمة الانخفاض في فواتير القطاعات الإنتاجية بلغت نحو 26.5 مليون دينار (37.3 مليون دولار أميركي) منذ تطبيق التعرفة الجديدة للكهرباء الجديدة، وذلك حتى نهاية شهر أيلول الماضي.