بيان من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي اليوم السبت



الوكيل الاخباري - تابع أمين عام وزارة التربية للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، خلال جولة تفقدية سير امتحان الثانوية العامة في عدد من القاعات التابعة لمديريتي التربية والتعليم للزرقاء الأولى والثانية.



وشملت الجولة قاعات الامتحان في مدارس فاطمة الزهراء الأساسية المختلطة، وبدر الكبرى الثانوية، التابعتين لمديرية الزرقاء الأولى، ومدرسة مرحب الثانوية للبنين التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية.



وأبدى الدكتور العجارمة ارتياحه لمستوى الانضباط والالتزام من قبل الطلبة والقائمين على الامتحان بالتعليمات الناظمة له، وجاهزية القاعات من حيث توفر البيئة الامتحانية الملائمة لأبنائنا الطلبة.



وأشاد الأمين العام بالجهود الكبيرة التي تبذلها الكوادر التربوية القائمة على الامتحان من معلمين ورؤساء قاعات ومراقبين ومصححين ولجان إشرافية وفرق فنية ودورهم في إنجاح إجراءات عقد الامتحانات وضبطها بصورة متميزة.



وأعرب عن شكره لوزارة الداخلية وقوات الأمن العام، الذين كان لهم الدور الكبير في الإسهام بإنجاح هذا الجهد الوطني.



وكان قد تقدم 71668 مشتركًا ومشتركة للامتحان في جلسته الأولى، في مبحثي علوم الحاسوب وإدارة المشروعات الصناعية، فيما تقدم للجلسة الثانية 1399 مشتركًا ومشتركة في مبحث اللغة الفرنسية.

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