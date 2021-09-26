الأحد 26-09-2021
الوكيل الاخباري

الأردن يشارك بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة

توضيح حكومي بشأن حفل جورج وسوف

تركيا.. ضبط 254 مهاجرا حاولوا مغادرة البلاد بطرق غير قانونية

مصدر ينفي إلغاء العمل بنظام التناوب في المدارس الحكومية

الجامعة الهاشمية تؤكد ضرورة التقيد التام بتنفيذ أمر الدفاع رقم 32

وزير الأشغال: البيئة الاستثمارية في العراق مهيأة أمام الشركات الأردنية

بيع مواد غير صالحة للاستعمال في العقبة

دراسة توصي باستحداث هيئة مستقلة لتنظيم القطاع الصحي

تبون يجري تعيينات جديدة في الرئاسة الجزائرية

وفاة و 4 إصابات بحادث سير في اربد

الأحد، 26-09-2021 07:45 م

بيع مواد غير صالحة للاستعمال في العقبة

45y54qyq45yq5yq5yq45y


الوكيل الاخباري- نفذت شركة العقبة للسكك الحديدية عملية بيع لبعض المواد التالفة (خردة ) التي لم تعد صالحة للاستخدام، بما قيمته 400 الف دينار.

اضافة اعلان


وقال مدير عام الشركة المهندس ياسر كريشان في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن إجراءات البيع تمت بشفافية وحسب الأنظمة التي تنظم عمليات بيع الخردة، مشيرا إلى أن بقاء تلك المواد التالفة يشكل عبئا على الشركة من حيث التخزين وإجراءات الحراسة وكل ما يتعلق بالمحافظة عليها من العبث .


وبين كريشان أن الشركة متوقفة عن العمل منذ شهر نيسان للعام 2018 بسبب تسليم أرض الميناء القديم إلى شركة المعبر ونقل الميناء إلى موقعه الجديد على الشاطئ الجنوبي للعقبة، لافتا إلى أن شركة العقبة للسكك الحديدية حكومية مملوكة بالكامل لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وهي الوريث لمؤسسة سكة حديد العقبة التي تم الغاؤها بقانون مثلما تم انشاءها بقانون لتكون بديلا عن مؤسسة سكة حديد العقبة.


ولفت كريشان إلى أن عملية البيع لم تكن الأولى حيث أن الشركة نفذت العديد منها في اوقات سابقة للتخلص من تلك الخردة غير المستفاد منها والتي تشكل عبئا من ناحية التخزين والحراسة وبالمقابل الاستفادة من عملية البيع المجدية للشركة مالياً خاصة مع توقفها عن العمل وحاجتها الماسة إلى مصادر دخل تلبي بعض متطلبات كلفها التشغيلية والتزاماتها.


واكد حرص الشركة على موجوداتها ومكتسبات موظفيها منذ صدور قرار مجلس الوزراء بتحويلها إلى شركة حكومية عام 2018، فقد التزمت رغم توقف العمل فيها جراء التوقف عن نقل مادة الفوسفات بسبب نقل الميناء القديم بالحفاظ على جميع حقوق ومكتسبات الموظفين فيها كما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 7119 بتاريخ الثاني من شهر نيسان لعام 2018 .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

الأردن يشارك بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي في الشارقة

w

الجامعة الهاشمية تؤكد ضرورة التقيد التام بتنفيذ أمر الدفاع رقم 32

w

وزير الأشغال: البيئة الاستثمارية في العراق مهيأة أمام الشركات الأردنية

كورونا 5

دراسة توصي باستحداث هيئة مستقلة لتنظيم القطاع الصحي

thumbs_b_c_aa1d86fe66a25901d1fd3d446edd3133

عودة التيار الكهربائي للطفيلة بعد انقطاع بسبب سقوط شجرة

وزارة الصحة

16 ألف جرعة كورونا أُعطيت الأحد