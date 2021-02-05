تباين في الآراء حيال عدم اتخاذ قرار نهائي حول صالات الافراح وتقديم الارجيلة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - تباينت اراء المواطنين حيال تصريحات وزير السياحة والاثار نايف الفايز امس حول ارجاء اتخاذ قرار حول تقديم الارجيلة في المطاعم والمقاهي .

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حيث قال بعضهم ان ارجاء اتخاذ قرار بهذا الشان لن يحدث تغييرا في الوضع الوبائي بينما قال اخرون ان القرار صائب وفي محله لعدم التزام بعض اصحاب المقاهي والمطاعم بشروط وتعليمات وزارة الصحة .

الى ذلك قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها العلي ان قرار اعادة فتح الصالات لم يتخذ بعد ويتم الان تقييم الوضع الوبائي وسيتم بعدها اصدار القرار المناسب .



