الأربعاء 02-11-2022
الوكيل الاخباري

كتاب أردني يفوز بجائزة بمعرض الشارقة الدولي

ولي العهد: شعوبنا الشابة النابضة بالحياة والأحلام أمانة في أعناقنا

هل "زيت زيتون السليق" أفضل من زيت المعاصر ؟ العمري يجيب

عباس يدعو القمة العربية لتشكيل لجنتين وزاريتين لدعم فلسطين

وزير التربية: عملية التفرع للمسار المهني أو الأكاديمي تبدأ من الصف التاسع

الجيش: مقتل متسلل وإصابة آخر وإلقاء القبض على 10 آخرين

الكرملين: بوتين لم يقرر بعد ما إذا كان سيرشح نفسه لولاية جديدة

هام لمن يرغب بالهجرة .. كندا تعلن عن حاجتها لنصف مليون مهاجر

صناعة إربد: 11.9% نسبة ارتفاع قيمة شهادات المنشأ في تشرين الأول

وزير الخارجية الروسي لافروف يزور الأردن الخميس

الأربعاء، 02-11-2022 01:23 م

تجارة الأردن: قطاع التأمين محرك أساسي للنمو الاقتصادي

c_users_hany.abdelkhalek_appdata_local_packages_microsoft.skypeapp_kzf8qxf38zg5c_localstate_bf304cf9-2219-4764-b214-49723dea0939


الوكيل الإخباري - أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن قطاع التأمين ووسطاء التأمين من القطاعات الاقتصادية والحيوية المهمة، وذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ومحرك أساسي لعجلة النمو الاقتصادي.

اضافة اعلان


وقال سلطان في بيان اليوم الأربعاء إن قطاع التأمين ووسطاء التأمين، يزخر بالكثير من الفرص الواعدة، لكنها تحتاج لبعض الممكنات من أجل تجاوز الصعوبات والمعيقات التي تواجه شركات التأمين ووسطاء التأمين.


وأوضح أن التأمين ووسطاء التأمين يشكلان ركيزتين أساسيتين في برنامج تطوير القطاع المالي والمصرفي، مشيرا إلى أهميته في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بالإضافة إلى تطويره منتجات تأمينية تواكب التطورات الاقتصادية.


وأكد أن قطاع التأمين في الأردن قادر على الانتشار في الخارج شريطة توفير الحوافز اللازمة، وإزالة المعيقات أمام الشركات، ومن السهل أن تصبح المملكة مركزا ماليا وتأمينيا وتجاريا على مستوى المنطقة.


وأشار سلطان إلى أن غرفة تجارة الاردن تولي التحديات والقضايا التي تهم القطاع الاهتمام كله، مؤكدا وجود تواصل وشراكة حقيقية مع البنك المركزي باعتباره المظلة لشركات التأمين ووسطاء التأمين.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6362749ebcb07

كتاب أردني يفوز بجائزة بمعرض الشارقة الدولي

1220217132612982536655

ضبط 13 اعتداء على خطوط المياه في الشونة الجنوبية

ببببببببببببببببببببب

ولي العهد: شعوبنا الشابة النابضة بالحياة والأحلام أمانة في أعناقنا

نننم

الخيرية الهاشمية ومركز الملك سلمان للإغاثة يطلقان مشروع كنف في الأردن

كيفية_استخراج_زيت_الزيتون

هل "زيت زيتون السليق" أفضل من زيت المعاصر ؟ العمري يجيب

1667384415180

وزير الأشغال يلتقي أعضاء مجلس نقابة المقاولين

أخبار متعلقة
199130

ارتفاع أسعار الأسمنت محلياً 3 دنانير للطن

633d4142b9dee

السفير الكوري: نحو 20 % من إجمالي الكهرباء بالأردن انتاج شركات كورية

FeO7zdXWYAILlOu-1-1613x1157

الملك وسلطان عُمان يعقدان لقاءً ثنائيا في مسقط

61b5d3eec9bc7

مدعوون لاستكمال إجراءات التعيين في الزراعة - أسماء

image

نقابة الصيادلة تعلن اسماء الناجحين في امتحان التدريب

bbc8f77d-whatsapp-image-2022-10-04-at-3.36.58-pm

كريشان: اللقاءات الميدانية تشكل سنداً قوياً للمجالس البلدية