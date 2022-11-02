تجارة الأردن: قطاع التأمين محرك أساسي للنمو الاقتصادي

الوكيل الإخباري - أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن قطاع التأمين ووسطاء التأمين من القطاعات الاقتصادية والحيوية المهمة، وذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، ومحرك أساسي لعجلة النمو الاقتصادي.

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وقال سلطان في بيان اليوم الأربعاء إن قطاع التأمين ووسطاء التأمين، يزخر بالكثير من الفرص الواعدة، لكنها تحتاج لبعض الممكنات من أجل تجاوز الصعوبات والمعيقات التي تواجه شركات التأمين ووسطاء التأمين.



وأوضح أن التأمين ووسطاء التأمين يشكلان ركيزتين أساسيتين في برنامج تطوير القطاع المالي والمصرفي، مشيرا إلى أهميته في نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بالإضافة إلى تطويره منتجات تأمينية تواكب التطورات الاقتصادية.



وأكد أن قطاع التأمين في الأردن قادر على الانتشار في الخارج شريطة توفير الحوافز اللازمة، وإزالة المعيقات أمام الشركات، ومن السهل أن تصبح المملكة مركزا ماليا وتأمينيا وتجاريا على مستوى المنطقة.



وأشار سلطان إلى أن غرفة تجارة الاردن تولي التحديات والقضايا التي تهم القطاع الاهتمام كله، مؤكدا وجود تواصل وشراكة حقيقية مع البنك المركزي باعتباره المظلة لشركات التأمين ووسطاء التأمين.