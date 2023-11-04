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السبت، 04-11-2023 03:26 م

تجارة الاردن تدعو القطاع التجاري للتوقف عن العمل الثلاثاء المقبل

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الوكيل الإخباري - دعا مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن، القطاع التجاري والخدمي في المملكة للتوقف عن العمل لمدة ساعتين يوم الثلاثاء المقبل، اعتبارا من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الثانية حداداً على أرواح شهداء قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان اسرائيلي غاشم.اضافة اعلان


وأكدت الغرفة في بيان اليوم السبت أن التوقف يأتي تعبيرا عن دعم القطاع التجاري والخدمي لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية لوقف المجازر وحرب الابادة التي تطال الأطفال والنساء والشيوخ وكل مرافق الحياة الانسانية والاساسية في غزة.

وقالت إن رسالتها التضامنية تحمل عنوان (اوقفوا العدوان)، معبرة عن إدانتها الشديدة للاجرام الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة، واستهدافهم بمجازر غير مسبوقة بالتاريخ.

وأكدت الغرفة وقوف القطاع التجاري والخدمي خلف قيادة جلالة الملك والجهود المتواصلة التي يبذلها الأردن لوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ووضع القضية الفلسطينية على طاولة القرار العالمي.

ودعت الغرفة القطاع التجاري والخدمي بعموم المملكة لتخصيص جزء من مبيعات باقي يوم الثلاثاء المقبل لدعم صمود الأهل في غزة، ورفع العلمين الأردني والفلسطيني على محالهم ومكاتبهم خلال فترة التوقف عن العمل.

واشارت الغرفة ان القطاع التجاري والخدمي بإمكانه إيداع التبرعات في حسابات الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية في بنك الاتحاد رقم 06 9151 JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659، والمحافظ الالكترونية او خدمة كليك JHCOGAZA، إضافة إلى إي فواتيركم ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo




 




 

 


 

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