إربد: عشائر وفاعليات شعبية تؤكد اعتزازها بجهود الملك الداعمة للأشقاء بغزة

الوكيل الإخباري - أكدت عشائر وفاعليات شعبية ووجهاء مخيمات في إربد الوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في جهوده الرامية لوقف الحرب والعدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة.

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وخاطبت هذه الفاعليات جلالة الملك بالقول" سر ونحن معك.. عاش الأردن وعاشت فلسطين وعاشت غزة هاشم" تأييداً منها وتأكيداً على مواقف جلالته وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الثابتة والشجاعة.



واعتبرت أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين العزل في غزة يدل على فقدان الاحتلال السيطرة نتيجة بسالة الشعب الفلسطيني والمقاومة التي وصلت إلى عمق الأراضي المحتلة.



وأكدت أن فلسطين في أعماقنا، كما هو الأردن، واستنكرت جرائم الحرب التي تشنها قوت الاحتلال بغطاء أميركي، مشددة على أن الأردنيين يقفون مع الشعب الفلسطيني، وأن موقف الأردن قيادة وشعباً ثابت وقوي تجاه القضية الفلسطينية العادلة والدفاع عنها.