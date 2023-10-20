الجمعة 20-10-2023
الوكيل الاخباري

السفير الإسرائيلي لدى روسيا يعلن عن قرار بدء العملية البرية في غزة

وصول طائرة مساعدات أردنية إلى مطار العريش الدولي

تقرير إسرائيلي يتحدث عن "معركة حامية الوطيس بين مصر وإسرائيل" ستحدد مصير الحرب

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 4137

"نعرف أننا سندفع الثمن" .. كبير مستشاري نتنياهو يكشف مجريات الاجتياح البري

فيديو يدمر الاحتلال - لحظة إسقاط قذيفة للمقاومة على دبابة اسرائيلية في خانيونس

الامم المتحدة من معبر رفح: شروط تعيق وصول المساعدات لغزة

أردنيون يحتشدون في وسط البلد نصرة لأهالي غزة اليوم -صور

الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة - صور

الصحة في غزة: 7 مستشفيات خارج الخدمة والساعات القادمة حرجة للغاية

عاجل

فيديو - لحظة إسقاط قذيفة للمقاومة على دبابة اسرائيلية في خانيونس

الجمعة، 20-10-2023 02:19 م

إربد: عشائر وفاعليات شعبية تؤكد اعتزازها بجهود الملك الداعمة للأشقاء بغزة

N6Nl8p6WZcDwG7IfTZLlPDCmhjnlNk9bsmEyNOn5


الوكيل الإخباري - أكدت عشائر وفاعليات شعبية ووجهاء مخيمات في إربد الوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في جهوده الرامية لوقف الحرب والعدوان الوحشي الإسرائيلي على غزة.

اضافة اعلان


وخاطبت هذه الفاعليات جلالة الملك بالقول" سر ونحن معك.. عاش الأردن وعاشت فلسطين وعاشت غزة هاشم" تأييداً منها وتأكيداً على مواقف جلالته وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الثابتة والشجاعة.


واعتبرت أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على المدنيين العزل في غزة يدل على فقدان الاحتلال السيطرة نتيجة بسالة الشعب الفلسطيني والمقاومة التي وصلت إلى عمق الأراضي المحتلة.


وأكدت أن فلسطين في أعماقنا، كما هو الأردن، واستنكرت جرائم الحرب التي تشنها قوت الاحتلال بغطاء أميركي، مشددة على أن الأردنيين يقفون مع الشعب الفلسطيني، وأن موقف الأردن قيادة وشعباً ثابت وقوي تجاه القضية الفلسطينية العادلة والدفاع عنها.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1697802891361

وصول طائرة مساعدات أردنية إلى مطار العريش الدولي

6

أردنيون يحتشدون في وسط البلد نصرة لأهالي غزة اليوم -صور

زز

الأردنيون يؤدون صلاة الغائب على شهداء غزة - صور

1

فيديو - ولي العهد يشرف على تجهيز قافلة مساعدات متجهة الى مصر

٥٥

الأمن يصدر بيانا حول الطرق المؤدية لمناطق الأغوار والبحر الميت

الامن

مديرية الأمن العام تعلن أوقات عمل معبر جسر الملك حسين

أخبار متعلقة
5503ded0-68f4-11ee-a013-7d20b5f37524

الصيادلة تطلق حملة تبرعات تضامنا مع أهل غزة

image

الملك يبدأ جولة أوروبية لحشد التأييد لوقف الحرب في غزة

WhatsApp Image 2023-10-11 at 1.33.28 PM (1)

الملك: الأردن سيبقى صامدا تحميه زنود نشامى القوات المسلحة

news-150521-palestine.harb_-780x470

الأردن يُشدد على ضرورة تحقيق التهدئة في غزة

WhatsApp Image 2023-10-07 at 2.30.47 PM

وزيرة الاستثمار السقاف ترعى المؤتمر الاقتصادي العربي

1696508768774

"الخدمة المدنية" يحتفل بحصوله على جائزة المباني المهيأة لـ "ذوي الإعاقة"