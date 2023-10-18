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الأربعاء، 18-10-2023 01:11 م

تجارة العقبة مستمرة باستقبال المساعدات لغزة

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الوكيل الإخباري - تواصل غرفة تجارة العقبة لليوم الرابع على التوالي استقبال المساعدات العينية والمالية ضمن حملتها لإغاثة أهل عزة ودعم صمودهم في وجه قوة الاحتلال الغاشم الذي استهدف كافة مرافق الحياة في غزة واحداث المجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ في حربه التي تستهدف كسر صمود المقاومة .اضافة اعلان


وجاءت هذه الحملة بالتعاون مع الهيئة الهاشمية للإغاثة استجابة لتوجيه جلالة الملك عبدالله الثاني في تقديم كل ما يمكن تقديمه لمساعدة الأهل في غزة الذين هم في أمس الحاجة لأبسط مقومات الحياة .

ودعا رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي كافة التجار والمواطنين والمؤسسات والشركات وكل مقتدر في العقبة الى المساهمة في هذه الحملة التي تمثل محافظة العقبة بكافة اطيافها وفعالياتها، مشيرا إلى أن هذه الحملة هي أقل ما يمكن تقديمه لشعبنا الصامد في غزة دعما لبقائهم في أرضهم ومواجهة آلة الحرب الصهيونية التي تعيث خرابا في غزة وتسعى الى التطهير العرقي فيها .

 




 

 


 

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