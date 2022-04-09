تجارة عمان: إنجاز 198 ألف معاملة بخدمة المكان الواحد

الوكيل الإخباري - أنجز مقر خدمة المكان الواحد في غرفة تجارة عمان خلال العام الماضي 198 ألف معاملة لمراجعيه قدمتها ثماني جهات رسمية مختلفة.

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ويضم مقر خدمات المكان الواحد داخل مبنى الغرفة مديرية عمل غرفة تجارة عمان ومكتب وزارة الخارجية ومكتب دائرة الأراضي والمساحة ومكتب ضريبة الدخل والمبيعات ومكتب الكاتب العدل وأمانة عمان الكبرى (مكتب وحدة رخص المهن)، ومديرية ضمان غرفة تجارة عمان ومكتب دائرة الأحوال المدنية بالغرفة ومكتب اي فواتيركم.



وحسب إحصائية للغرفة، تم أنجاز 12923 معاملة لإصدار تصاريح عمل ونحو 121 ألف معاملة تصديق وثائق ووكالات واستشارات قنصلية و25 ألف معاملة أراضي ومساحة وانهاء 2810 معاملة لضريبة الدخل والمبيعات.



وأنجز مكتب الكاتب العدل 3985 معاملة بين تصديق وكالات أو إصدارها ومعاملات أخرى مثل الكفالات والتعهدات واتفاقيات وغيرها من المعاملات العدلية، و10 آلاف ومئة وخمسون معاملة تراخيص مهن من قبل مكتب وحدة تراخيص المهن التابع لأمانة عمان فيما قدمت مديرية الضمان الاجتماعي 13966 خدمة ومعاملة للمراجعين بالإضافة إلى 7883 معاملة بين إصدار جوازات او هويات شخصية وشهادات ميلاد وتصديق معاملات.



وكانت الغرفة في نهاية عام 2021 قد وقعّت مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مذكرة تفاهم لافتتاح مكتب للمؤسسة في مقر الغرفة لغايات تسهيل إنجاز معاملات التجار والمستوردين للمواد الغذائية والمستلزمات الطبية والحصول على الموافقات المطلوبة ، حيث باشر المكتب عمله في بداية عام 2022.



وأشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان تجارة عمان تنفرد بتوفير المكان الواحد بهذا العدد من الدوائر الحكومية لتمكين القطاع التجاري والخدمي والمستثمرين بالعاصمة من إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر وتجويد بيئة الأعمال .

وعّبر الحاج توفيق عن شكره لكل الجهات الرسمية لتعاونها المستمر مع الغرفة لتسهيل إنجاز معاملات القطاع التجاري والخدمي والمواطنين.



ودعا الحاج توفيق الشركات والمؤسسات التجارية والخدمية والمواطنين للاستفادة من خدمات مقر خدمة المكان الواحد لما لذلك من تسهيل في إنجاز معاملاتهم وتوفير الوقت والجهد، مؤكدا أن الغرفة مستمرة بتطوير الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والخدمي واضافة مكاتب لجهات حكومية جديدة مثل وزارة الداخلية ووزارة الاستثمار ومراقب عام الشركات .