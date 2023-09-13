تجديد اتفاقية التعاون بين "المتقاعدين العسكريين" وجامعة الشرق الأوسط

الوكيل الاخباري - جددت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اليوم الأربعاء، اتفاقيتها التعاونية مع جامعة الشرق الأوسط.



وأوضح المدير العام المؤسسة اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، خلال توقيعه على تجديد الاتفاقية إلى جانب رئيسة الجامعة الدكتورة سلام المحادين، أن هذه الاتفاقية تعتبر امتدادًا لاتفاقية أخرى كانت قد وقعت العام الماضي، مضيفًا أنها تسمح للمتقاعدين العسكريين بالوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد، بما في ذلك الفرص التعليمية والخصومات الجزئية، والخدمات المهنية، والدعم المجتمعي، وأن جامعة الشرق الأوسط تعتبر منارة للمعرفة والتعليم.

اضافة اعلان