تجديد الاعتماد الأميركي الدّولي لبرامج هندسة الأردنيّة

الوكيل الاخباري - حصلت كلية الهندسة في الجامعة الأردنية على تجديد الاعتماد الأميركي الدولي (ABET) لبرامج الكلية الهندسية السبعة، لـ6 سنوات تستمر حتى أيلول 2028.



وجاء هذا الاعتماد، وفقا لبيان الجامعة اليوم الأحد، بعد تقييم وفد من هيئة اعتماد ABET للبرامج الهندسية السبعة في شهر تشرين الثاني من العام الماضي، وتحقيقها لأهم معايير الاعتماد الدولية المعتمدة في التعليم الهندسي، والتي شملت الخطط الدراسية، صف المواد، طرق تدريسها، البنية التحتية للكلية من قاعات ومختبرات، المؤهلات العلمية، الرتب الأكاديمية لأعضاء الهيئة التدريسية، الخدمات المُقدّمة للطلبة، ومستوى الطلبة ممّن هم على مقاعد الدراسة أو ممّن تخرجوا مع تقييم أدائهم في سوق العمل.

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