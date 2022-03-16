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الأربعاء، 16-03-2022 06:29 م

تجديد انتخاب البستنجي رئيسا لهيئة مستثمري المناطق الحرة

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الوكيل الاخباري - انتخب مجلس إدارة هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنيّة محمد البستنجي رئيسا للهيئة لدورة جديدة.

وبحسب بيان الهيئة اليوم الأربعاء، فاز البستنجي في انتخابات الهيئة العامة التي جرت الثلاثاء بأعلى أصوات، كما فاز أيضا عن القطاع التجاري عامر الجيوسي وشرف الدين الرفاعي، وعن قطاع المركبات جهاد أبوناصر وأحمد الوشاح ومحمود الجيطان ومحمد الحسيني ووليد أبوعيد، وعن قطاع الصناعي هشام الحديد وأسعد عابدين.

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