السبت 08-07-2023
الوكيل الاخباري

سفير سوريا السابق لدى أنقرة: الأسد لن يلتقي أردوغان الا بشروط

رئيس الوزراء يعمم على الوزارات والدوائر الحكومية اعتباراً من الخميس المقبل

وزير الزراعة يزور معهد باري في إيطاليا

مركبات تتحول لأدوات قتل.. الأردن يخسر 3500 إنسان خلال 6 سنوات

مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات "مهرجان جرش" الاثنين

التربية تنشر أسئلة امتحان علوم الارض

تجنبا للتبعات القانونية .. بيان حكومي هام اليوم السبت

توضيح حول رواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي

طلبة توجيهي أدبي: أغلب أسئلة امتحان العلوم الإسلامية من سنوات سابقة

التربية تنشر أسئلة امتحان العلوم الإسلامية

السبت، 08-07-2023 12:20 م

تجنبا للتبعات القانونية .. بيان حكومي هام اليوم السبت

مبنى رئاسة الوزراء


الوكيل الاخباري - أكدت وزارتي الداخلية والعمل، على خطورة تشغيل ‏العمالة غير الأردنية بشكل مخالف للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها وذلك لأسباب قانونية وصحية، وانطلاقاً من حرص وزارتي الداخلية والعمل على ‏مصلحة أصحاب العمل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والمواطنين الأردنيين بشكل عام وضمن نهج التشاركية في العمل بما يصب في تحقيق المصلحة العامة .

وقالت الوزارتين في بيان مشترك اليوم السبت، إن قانون العمل النافذ نص على إلزام صاحب العمل المخالف ‏‏(الشخص الذي يعمل على تشغيل العمالة غير الأردنية المخالفة) بدفع ‏الغرامات المترتبة على ذلك والتي هي بالحد الأدنى مقدارها(800) دينار عن كل ‏عامل مخالف، بالإضافة إلى تحمله كافة النفقات بما فيها تكلفة ‏تسفير العامل إلى بلاده بما في ذلك تذكرة السفر وغرامات الإقامة السنوية المترتبة على العامل.

وستقوم وزارة العمل بتحرير مخالفات وفقا للقانون بحق أصحاب العمل والأشخاص المخالفين الذين يشغلون عمال غير أردنيين لا يحملون تصاريح عمل أو أوذونات إقامة سارية المفعول أو تشغيلهم في غير المهن المصرح لهم بها أو يستخدمون بالعمل لدى صاحب عمل غير المصرح لهم بالعمل لديه.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن ‏تشغيل العمالة المخالفة يؤدي بالنتيجة إلى ‏التأثير سلباً على الصحة العامة، حيث أن العمالة المخالفة غير حاصلة على الشهادات ‏الصحية السنوية اللازمة قد تكون حاملة للأمراض المعدية ‏والسارية الأمر الذي يشكل خطورة على المتعاملين معها، كما تؤثر سلبا على قطاع الأعمال ‏بشكل عام، وهذه العمالة غير الأردنية المخالفة تزيد ‏من الأعباء على البنية التحتية وتحويل العملة الصعبة ‏إلى خارج المملكة، ما يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

وتؤكد كلا من وزارتي الداخلية والعمل بأن كافة الجهات الرسمية والأمنية قد بدأت بتنفيذ حملات أمنية مشتركة على أماكن تواجد هذه ‏العمالة المخالفة ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ‏بحقها وبحق أصحاب العمل والأشخاص الذين يقومون بتشغيلها بشكل مخالف، وذلك تحقيقا للغايات المشار إليها آنفا.

وتجنبا للتبعات القانونية والصحية فعلى أصحاب العمل وأي شخص يُشغل أي عامل مخالف الإسراع بتجديد تصاريح العمل وأذونات الإقامة للعمالة المخالفة التي تعمل لديهم وفقا لأحكام قانون العمل وقانون الإقامة وشؤون الأجانب.

اضافة اعلان

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة

رئيس الوزراء يعمم على الوزارات والدوائر الحكومية اعتباراً من الخميس المقبل

٤

وزير الزراعة يزور معهد باري في إيطاليا

WhatsApp_Image_2023-05-06_at_5.49.47_PM

مركبات تتحول لأدوات قتل.. الأردن يخسر 3500 إنسان خلال 6 سنوات

62c16648b7309

مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات "مهرجان جرش" الاثنين

الدفاع المدني 4

اصابة 6 أفراد من عائلة بحادث سير

4

التربية تنشر أسئلة امتحان علوم الارض

أخبار متعلقة
88

وزير الأوقاف يتفقّد بعثتي حج القوات المسلحة والأمن العام

6202323202913653186421

وزير الأوقاف يتفقّد حجاج عرب 48

1120221223170957202002

توجيه حكومي عاجل بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى

4

وزير الأوقاف يعود حاجاً أردنيًا تعرّض لكسر في الحوض

6202314212951493474332

وزير الأوقاف يعلق على أزمة الحجاج العالقين

6202322202843392350237

توضيح حول الحجاج الاردنيين العالقين في المطار