تحت رعاية الملك والملكة.. تكريم الفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان

الوكيل الاخباري– تحت رعاية جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، وبحضور أصحاب السمو الملكي الأمير طلال بن محمد والأميرة غيداء طلال، سلّمت جلالتها الدروع التكريمية للفائزين بجائزة الحسين لأبحاث السرطان لعام 2021 وذلك خلال حفل أقامته مؤسسة الحسين للسرطان اليوم الأحد.

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وخلال الحفل، قالت سمو الأميرة غيداء في كلمتها، "اليوم، من قلب عاصمة الأردن، عمّان، أدعوكم لتكريس جهودنا معاً لنُغيّر واقع السّرطان في منطقتنا، ولنقرّر المستقبل الوحيد الذي يمكننا أن نقبل به وهو مستقبل خالٍ من السّرطان، مستقبل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال البحث العلمي".



وأُطلقت جائزة الحسين لأبحاث السرطان العام الماضي تخليداً لذكرى جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بهدف ترسيخ البحث العلمي في مجال السرطان على مستوى الوطن العربي. وتَقدَّم للجائزة 111 باحثاً من 15 دولة عربية، وخضعت جميع المشاركات لتقييم من قِبَل لجنة تحكيم متخصصة بناءً على أُسس من المعايير المحدَّدة حسب فئة التقديم.



والباحثون الفائزون لهذا العام هم من الأردن، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ولبنان، والولايات المتحدة الأميركية.



وتم تكريم الدكتورة مارجريت شيرينيان من الجامعة الأميركية في بيروت، والدكتورة وفاء رمضان من جامعة الشارقة عن جائزة منحة الباحث الواعد، والدكتور يعقوب يوسف من مركز الحسين للسرطان عن جائزة المشروع البحثي المتميز - فئة الباحث الواعد، والأستاذ الدكتور حكمت عبد الرازق من مركز الحسين للسرطان والدكتورة ريا صعب من الجامعة الأميركية في بيروت عن جائزة المشروع البحثي المتميز - فئة الباحث المتمكّن، والأستاذ الدكتور ناجي الصَّغير من الجامعة الأميركية في بيروت والأستاذ الدكتور محمود الجرف من مستشفى الملك فيصل في السعودية عن جائزة إنجاز العُمر - المسار الإقليمي، والدكتور رامي كمركجي من مركز موفيت للسرطان في الولايات المتحدة الأميركية عن جائزة إنجاز العُمر - المسار الدولي، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن جائزة التفوّق المؤسّسي، ممثلاً بمعالي الدكتور ماجد الفيّاض.



وحضر حفل التكريم أعضاء مجلس إدارة الجائزة المؤلّف من مجموعة من أبرز اختصاصيي الأورام، والأطباء والباحثين من مختلف أنحاء العالم، وشخصيات إعلامية، وشركاء وداعمين للجائزة.