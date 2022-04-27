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الأربعاء، 27-04-2022 03:40 م

تحديد موعد صرف رصيد التعطّل وسلف المتقاعدين

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الوكيل الإخباري - قالت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي أن صرف بدل التعطل لمن انطبقت عليهم الشروط سوف يكون قبل عيد الفطر السعيد.

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وبينت وفقا لرصد "الوكيل الاخباري" أن صرف سلف المتقاعدين سوف تتم يوم غدٍ الخميس.


ودعت المؤسسة في بيان سابق لها الى الاستفادة من الإعفاءات على الفوائد والغرامات وتقسيط الذمم المدينة قبل نهاية شهر حزيران المقبل. 


وأكدت المؤسسة أنه يتم تقسيط المبالغ المستحقة على المدينين والتي تقل عن (500) ألف دينار على (120) قسطاً بحد أعلى، أما المبالغ المدينة التي تبلغ قيمتها (500) ألف دينار فأكثر فيتم تقسيطها على (180) قسطاً بحد أعلى.

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