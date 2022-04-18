الضمان: رواتب المتقاعدين في الحسابات البنكية الخميس

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها قرّرت صرف رواتب متقاعدي الضمان لشهر نيسان الحالي يوم الخميس القادم الموافق 21/4/2022.

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وأكدت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي بأن قرار صرف الرواتب التقاعدية في وقت مبكر عن التاريخ المعتاد يأتي بهدف تمكين المتقاعدين من تلبية احتياجاتهم مع قرب عيد الفطر المبارك.