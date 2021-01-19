تحذير من عائلة طبيبة الأسنان الاردنية المتوفاة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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حذر ذوو طبيبة الاسنان التي توفيت مؤخرا اثر عملية في عيادة خاصة بالعاصمة عمان , من تداول صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام وتحت طائلة المسؤولية .كما وشددت عائلة الطبيبة وفق منشورات اطلع عليها موقع الوكيل الاخباري على انها ستقوم بالملاحقة القانونية لكل من يمس بالطبيبة من حديث او اخبار او تداول لصورها او نشر اي أمر يتعلق بها دون الرجوع اليهم .وبينوا انهم قاموا بتسجيل عدد من الشكاوى لدى وحدة الجرائم الالكترونية بحق عدد ممن انتهكوا خصوصيتها وقاموا بالتعليق والمساس والنيل من صورة ابنتهم رحمها الله .